طنجة: المجتمعون توفقوا على عقد جلسة في غدامس

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمه أن أعضاء المجلس المجتمعين في مدينة طنجة بالمغرب توفقوا على عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس ثم عقد جلسة أخرى في مدينة بنغازي وفتح فروع ديوان مجلس النواب في مختلف المدن الليبية لعقد جلسات في أي مدينة.وعقد أعضاء مجلس النواب الليبي الملتئمون منذ الاثنين في منتجع «هيلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، أمس، جلستين تشاوريتين ترومان وضع حد للانقسام الذي يعصف بمجلس النواب، وتذويب الجليد بين مختلف المكونات السياسية الليبية بعد مدة طويلة من التباعد.

وحقق النواب الليبيون أمس اختراقاً تمثل في اتفاق مبدئي على عقد مجلس النواب الليبي اجتماعه قريباً في مدينة غدامس، الواقعة في الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس، والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم الصحراوية.

وبين افحيمه الذي يشارك في اجتماعات طنجة في تصريح صحفي أن عددا من النواب يعكفون على صياغة بيان سيجري التصويت عليه موضحا أن البيان يتضمن ما تم التوافق عليه بشأن عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس إضافة إلى تقديم تطمينات للمجتمع الدولي مفادها أن اجتماعات النواب في طنجة لا تتعارض مع مسار الملتقى السياسي المقام برعاية أممية إنما تكملها.

وأكد افحيمه أن مجلس النواب يسعى للقيام بدوره والوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بقانون انتخاب السلطة التشريعية والرئاسية حتى يتم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وفقا لأساس قانوني متين.