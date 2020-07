10 familles d’activité retenues pour la présidentielle 2020

Le Directeur du Département Opérations et Planification de la CENI, Dr Sory Sidibé, a présenté le chronogramme de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Selon l’article 28 de la Constitution, dit-il, le scrutin pour l’élection du président de la République a lieu 90 jours au plus ou 60 jours au moins avant la fin du mandat du président en exercice. « Compte tenu du temps, nous ne pouvons pas prendre 90 jours avant la fin du mandat mais, nous sommes allés sur la base de 60 jours au moins et c’est ce qui nous amène au 22 octobre 2020.

Ce 22 octobre n’est pas un jour férié et l’habitude en Guinée, c’est d’organiser les élections les dimanches. Le dernier dimanche du temps du mandat en cours tombe sur le 18 octobre. C’est la raison pour laquelle la CENI s’est engagée à élaborer ce chronogramme pour respecter la loi guinéenne.» a expliqué Dr Sory Sidibé.

Et pour le Directeur des Opérations de la CENI, le chronogramme est composé des principales activités autrement appelées « les familles d’activités du processus électoral ». « Les dix activités du chronogramme sont la remobilisation et la formation des membres des démembrements, l’assainissement du fichier électoral, l’opération de mise à jour du fichier électoral, la mise à jour des listes électorales, la consolidation et le traitement des données, la gestion des candidatures et la campagne électorale, la distribution des cartes d’électeurs, la formation des agents électoraux, l’information et la sensibilisation sur le scrutin, la gestion du scrutin. », a-t-il ajouté.

Autre précision importante, c’est que « ces dix familles d’activités sont subdivisées en 33 sous-familles d’activités et ces 33 sous-familles sont exécutées suivant l’ordre de 105 principales activités qui seront réalisées de manière superposée ou juxtaposée selon la planification qui leur est imposée jusqu’au jour du scrutin », a-t-il conclu.