11ème édition des 72h du livre : le Mali pays d’honneur cette année

En prélude au lancement officiel de la 11ème édition des 72 heures du livre prévu ce mardi 23 avril 2019, les organisateurs de l’événement ont offert lundi un cocktail à la presse dans un site de loisirs de la place.

Il était question de présenter aux hommes de médias, les représentants du pays d’honneur 2019 de l’événement. Cette année, le choix est donc tombé sur le Mali, pays qui regorge de nombreux écrivains africains dont le célèbre Seydou Badian Kouyaté. Prenant la parole, le président du conseil des ressortissants maliens en Guinée, Mohamed Sidibé a remercié Sansy Kaba Diakité, le directeur de l’Harmattan-Guinée pour avoir mis son pays devant les projecteurs pour célébrer le livre. ‘’Je voudrais à cette occasion, remercier monsieur Sansy Kaba Diakité qui a bien voulu que notre pays soit l’invité d’honneur de cet événement. C’est un grand honneur pour la communauté malienne, c’est un grand honneur pour le Mali et, c’est l’expression d’une solidarité agissante entre le Mali et la Guinée dont tout le monde sait qu’ils sont unis par l’histoire, la géographie, la culture, voire une réelle parenté qui va au-delà d’un simple mot. A cette occasion, nous le remercions pour la parfaite organisation, nous le remercions d’avoir associé la communauté malienne et nous pensons que nous serons mobilisés pour cette organisation’’, dit-il.

Organisateur de cet événement, le directeur de la maison d’éditions l’Harmattan Guinée, Sansy Kaba Diakité a annoncé que ce grand rendez-vous réunira plusieurs auteurs et amoureux du livre à Conakry. « Nous aurons à célébrer la journée mondiale du livre. Vous savez que le 23 avril de chaque année, c’est la journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Cette année, le Ministère de l’Education qui est partenaire et l’UNICEF viennent en force pour célébrer cette journée avec près de mille scolaires. Vous aurez un peu partout dans la salle des livres avec des prix extraordinaires parce qu’on veut que les élèves lisent ». Placée sous le haut patronage du président de la république Alpha Condé, cette édition qui se tient du 23 au 25 avril à Prima Center au quartier Kipé, dans la commune de Ratoma, sera clôturée par la remise des prix et satisfecits aux personnes qui contribuent à la promotion du livre dans le monde.