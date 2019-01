11ème journée Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC en danger face à Dakar Sacré-Cœur

Les matchs de l’acte onze du championnat d’élite se jouent ce week-end avec notamment un alléchant duel au sommet entre Teungueth FC et Dakar Sacré-Cœur séparés de 3 points seulement.L’AS Pikine (3ème, 18 pts) affronte Dakar Sacré-Cœur (4ème, 17 pts). Cette opposition entre Pikinois et Sicapois s’annonce épique. Les Banlieusards marquent actuellement le pas avec 4 nuls successifs. Dakar Sacré-Cœur affiche, lors des dix premières journées, un bilan de quatre victoires, cinq nuls et une défaite.

NGB (12ème, 6 pts) défie le leader Teungueth FC (1er, 20 points). Après huit matchs sans succès, les Galactiques ont récemment renoué avec la victoire en venant à bout de Mbour PC sur le score de deux buts à zéro. Balayés par le Casa Sports (0-3), les Rufisquois quant à eux auront à cœur de reprendre leur marche en avant.

L’AS Douane (5ème, 16 pts) se frotte au Casa Sports (7ème, 12 pts). Les Gabelous n’ont enregistré que deux revers depuis l’entame de la saison. Après une série de six nuls, les Sudistes respirent la forme actuellement avec deux victoires de suite et pas des moindres. Les victimes s’appellent le Jaraaf (1-0) et Teungueth FC (0-3).

Le Ndiambour (6ème, 13 pts) accueille Mbour PC (14ème, 5 pts). Les Lougatois totalisent le plus grand nombre de nuls (7). Même si le Ndiambour ne s’est incliné pour le moment qu’une seule, il n’en demeure pas moins qu’il peine à s’imposer. Pour les Mbourois, cet exercice est cauchemardesque avec sept défaites, deux nuls et une seule victoire. C’est dire qu’un vent de tempête souffle sur la Petite Côte.

L’Union sportive de Gorée (9ème, 11 points) se mesure à la Linguère (10ème, 9 points). Bourreaux du Casa Sports lors de la 1ère journée, les Insulaires ont connu un passage à vide en alignant huit rencontres sans le moindre succès. Mais l’US Gorée a goûté de nouveau à la victoire contre la Sonacos (0-3) lors de la précédente journée. Les Saint-Louisiens ont à peu près la même trajectoire avec six nuls, trois défaites et une victoire en 10 journées.

Le Stade de Mbour (11ème, 9 pts) toise la Sonacos (13ème, 6 pts). Avec trois longueurs d’avance sur le premier relégable, les Stadistes doivent, plus que jamais, engranger des points. La même obligation pèse sur les Diourbellois trop décevants cette saison.

Le choc entre Génération Foot et le Jaraaf est reporté à une date ultérieure puisque les Médinois vont affronter, ce samedi à 18h GMT, la Renaissance sportive de Berkane (Maroc) en 16èmes de finale retour de la Coupe de la confédération africaine de football.

Programme de la 11ème journée :

-Samedi 19 janvier : US Gorée / Linguère, 16h (stade municipal de Mbao), Ndiambour / Mbour PC, 17h (stade Alboury Ndiaye), Stade de Mbour / Sonacos, 17h30 (stade Caroline Faye).

-Dimanche 20 janvier : AS Pikine / Dakar Sacré-Cœur, 16h (stade Alassane Djigo), Casa Sports / AS Douane, 16h30 (stade Aline Sitoé Diatta), NGB / Teungueth FC, 17h (stade municipal de Mbao).