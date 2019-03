SMB-Winning indemnise les communautés de sept villages pour plus de 9 milliards GNF

Conformément au code minier et à ses obligations en matière de compensation, le Consortium SMB-Winning a procédé le mardi 12 mars 2019, à l’indemnisation des communautés de sept (07) villages, situés dans une de ses zones d’intervention.

L’enveloppe financière allouée est de neuf milliards soixante-quatre millions neuf cent trente un mille cinq cent (9.064.931.500 GNF). C’était en présence des bénéficiaires, d’un huissier de justice et des autorités locales. Le consortium SMB-Winining poursuit sa série de paiement des montants de compensation aux communautés locales de Boké, faisant suite à ses nombreuses études d’impact environnemental et social, et à la mise en œuvre de son PARC. Cette énième indemnisation vise à l’agrandissement de la zone d’exploitation dans le permis 159 de la Société Alliance Minière Responsable (AMR), selon les responsables des inventaires au niveau du Consortium SMB-Winning, Djiba Kéita.

Après une séance de formation sur la gestion efficace des fonds, les agents communautaires du consortium ont prodigué d’utiles conseils aux bénéficiaires. La présente indemnisation, a précisé le responsable des inventaires, « concerne les villages sept (07) villages à savoir, Karifaya, Fadougou, Kankaripa, Thianguibaly, Kogbala, Lenguébôfi et Guilléré Yôrô relevant de Kadiguira, NDangara et la Commune Urbaine (CU) de Boké. » Recevant son dû, Samba Djouma Koulibaly de Karifaya s’est réjoui « Nous allons utiliser cet argent pour entreprendre des activités génératrices de revenus, la construction des infrastructures sociales de base (scolaires et sanitaires), des maisons d’habitation en dur, l’aménagement de nouvelles plantations, et le reprofilage de nos routes ».

Comblé de joie, Souleymane Sylla de Fadougou a tout d’abord reconnu les efforts faits par la SMB en faveur des communautés avant de rassurer que ces fonds seront bien utilisés : « Acheter une parcelle et me faire une maison. Merci au consortium de nous aider dans l’amélioration de nos conditions de vie, telles que le reprofilage de nos routes, la réalisation des centres de santé communautaires, des forages ; ceci nous a permis de nous épargner des maladies liées à la consommation des eaux de rivières, marigots et autres. »

Massivement mobilisés et munis de leurs pièces d’identité, les bénéficiaires des montants individuels et communautaires ont tour à tour perçu leurs montants des mains du directeur des micros réalisations (DMR), Mamadouba Cissé, représentant les autorités locales.