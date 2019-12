Chérif Bah, Abdourahim Bah, Mohamed Sylla, Abdoul Aziz Barry, Mouctar Diallo, Amadou Oury Barry, Abdourahamane Diallo et Alpha Souleymane Diallo ont rejoint leurs dernières demeures, ce vendredi 6 décembre, au cimetière de Bambeto.

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) estime que ‘’nous sommes maintenant à 128 inhumations au cimetière de Bambeto. Toutes les victimes sont des jeunes à la fleur de l’âge”.

Cellou Dalein Diallo déclare que les victimes des manifestations de rue ‘’n’auront jamais droit à la justice sous le règne d’Alpha Condé’’. Il se dit triste de voir des adolescents “arrachés à l’affection de leurs familles alors qu’ils n’ont rien fait de mal’’.

Selon l’ancien Premier ministre, Alpha Condé a estimé que “les victimes que nous venons d’inhumer à Bambeto n’avaient pas droit à une prière funèbre dans l’enceinte de la grande mosquée de Fayçal’’.

Or, fait-il remarquer, ‘’c’est la plus grande mosquée du pays et vous avez vu beaucoup de personnes n’ont pu prier à la mosquée de Bambeto, parce que celle-ci ne peut pas contenir tout ce monde.