La chambre d’agriculture pour une campagne agricole sans faille

La campagne agricole s’annonce et les chambres préfectorales d’agriculture de la région administrative de Faranah mettent des bouchés doubles pour la réussite de la campagne agricole 2019.

Pour l’atteinte de ce résultat, les chambres d’agriculture régionales et préfectorales de Faranah en collaboration avec le gouvernement et ses partenaires viennent de mettre à la disposition des agriculteurs d’importantes quantités d’engrais et d’herbicides. Pour toucher du doigt la réalité, l’on s’est rendu au grand magasin de vente et de stockage de ces intrants agricoles sis au quartier Dandaya secteur Ferme.

Elhadj Issa Kouyaté nous a confié : « Nous exprimons notre profonde gratitude à l’endroit du Président de la République, Pr Alpha Condé qui, depuis son arrivée au pouvoir a considéré l’agriculture comme la priorité des priorités. Cela se matérialise à travers les subventions et les mesures d’accompagnements qu’il ne cesse d’injecter dans le secteur agricole. Aujourd’hui, nous avons dans ce magasin, 1223 tonnes d’engrais, herbicides du riz 200 cartons pré-émergence, 200 cartons post-émergence. Pour les cultures marécageuses pré-émergence huit (8) cartons et pour la post-émergence (8) cartons. Le sac d’engrais se Paige à 135 000fg et le litre d’herbicides se paye à 35 000 FG. Pour le cas spécifique de Faranah, tenant compte du revenu de la population, nous avons préféré instaurer le vente en détail pour permette à la couche sociale qui a une revenue faible mais qui s’investit dans l’agriculture, d’entrer en possession de ces intrants », a expliqué Elhadj Issa kouyaté. A ce jour, les paysans de Faranah peuvent se frotter les mains pour le problème d’intrants et cela grâce à l’esprit de bienveillance du Président de la République, Pr Alpha Condé.