12e journée Ligue 1 sénégalaise : l’AS Pikine détrône le leader Teungueth FC

L’AS Pikine, équipe de la banlieue dakaroise promue cette saison dans le championnat d’élite sénégalais, a repris la première place aux Rufisquois de Teungueth FC après une importante victoire acquise en déplacement dimanche sur l’US Gorée, en clôture de la douzième journée.Le but pikinois a été marqué à la 64e minute par l’intermédiaire du milieu offensif Assane Diatta.

Il permet ainsi à ses partenaires de renouer avec la victoire après une série de matchs nuls qui avait fini de lasser les supporters.

Lors de la dernière rencontre des protégés du coach Djiby Fall, ponctuée par un nul vierge face à Dakar Sacré-coeur, la presse avait rapporté en effet que les supporters s’étaient illustrés par des huées à l’encontre de leur équipe, laquelle, estimaient-ils, n’était plus sur le rythme du début de saison où elle enchainait victoire sur victoire.

Ce succès sur les Goréens permet ainsi au champion du Sénégal de 2014 de distancer d’un précieux point Teungueth FC qui, pour sa part, a laissé échapper deux points contre Génération Foot (2-2) après avoir pourtant mené au score samedi, en ouverture de cette journée.

Avec les Académiciens qui sont crédités maintenant de 19 points, c’est presque le chassé-croisé en haut du tableau.

Dakar Sacré-coeur (4e) est également à l’affût, car ayant le même nombre de points que Génération Foot, qui le bat au goal différence.

Le champion en titre, Jaraaf, s’est remis lui aussi de son élimination en Coupe CAF. Les coéquipiers du capitaine Youssou Paye, buteur, ont battu (2-1) le Ndiambour et remontent maintenant à la 7e place, à 8 points du nouveau leader.

Au bas du classement, les relégables, Niary Tally (13e) et Sonacos (14e), réalisent de bonnes performances en battant respectivement, par 1-0 chacune, l’AS Douanes et le Casa Sports.

Elles reviennent ainsi, avec 9 points pour chaque équipe, à hauteur du premier non relégable Mbour Petite-Côte, qui de son côté ne doit à présent son salut dans le classement que par l’échec (1-1) qu’elle a tenu à DSC.

Voici les résultats de la 12e journée :

Samedi : Teungueth FC – Génération Foot (2-2) ;

Dimanche : Jaraaf – Ndiambour (2-1) ; US Gorée – AS Pikine (0-1) ; Sonacos – Casa Sports (1-0) ; AS Douanes – Niary Tally (0-1) ; Linguère – Stade de Mbour (1-0) et Mbour Petite-Côte – Dakar Sacré-Cœur (1-1).

Le classement :

1er AS Pikine 22 points (+7), 2ème Teungueth FC 21 points (+6) 3ème Génération Foot 19 points (+6), 4ème Dakar Sacré-Cœur 19 points (+3), 5ème AS Douane 16 points (+2), 6èmeCasa Sports 15 points (+3), 7ème Jaraaf 14 points (+2), 8ème Ndiambour 13 points (-1), 9ème Linguère 12 points (-3), 10ème Stade de Mbour 12 points (-5), 11ème US Gorée 11 points (-2), 12ème Stade de Mbour 9 points (-5), 13ème Niary Tally 9 points (-6), 14ème Sonacos 9 points (-10).