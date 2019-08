12èmes Jeux Africains : L’Egypte maintient sa position en tête du classement

L’Egypte maintient toujours sa position en tête du classement général des 12ès Jeux Africains qui se tiennent dans le Royaume jusqu’au 31 août, à l’issue des compétitions de la 6ème journée disputée samedi.Avec 77 médailles (25 or, 33 argent et 19 bronze), l’Egypte est aux commandes, devant l’Afrique du sud (50 médailles, dont 23 or, 15 argent et 12 bronze) et le Maroc (40 médailles, dont 13 en or, 11 en argent et 16 en bronze).

L’Algérie occupe la 4ème place avec 43 médailles (12 en or, 11 en argent et 20 en bronze).

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroule du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.