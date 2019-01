1,5 million de dollars d’amendes aux opérateurs de téléphonie mobile en Mauritanie

L’Autorité de régulation des télécommunications a infligé une amende de plus d’un million de dollars aux trois opérateurs de téléphonie mobile en Mauritanie pour défaillance du service, selon un communiqué publié vendredi par le régulateur des Télécom.La part du lion de ces amendes est allée à Mauritel, filiale du groupe marocain Maroc Telecom, avec un montant de 37,7 millions d’Ouguiyas MRU (1million de dollars US), précise le communiqué.

Les deux autres opérateurs, à savoir Mattel, filiale du groupe tunisien Tunisie Telecom, et Chinguitel, filiale du soudanais Sudatel, ont écopé respectivement de 12 millions d’Ouguiyas MRU (330.000 dollars US) et 10,7 millions d’Ouguiyas MRU (294.000 dollars US).

Les sanctions infligées font suite à une mission de contrôle de la qualité de service Voix et Data offerte par les trois opérateurs de télécommunications électroniques, du 20 octobre au 25 novembre 2018.

Les résultats de cette mission ont démontré que des manquements persistent à Nouakchott, la capitale, et dans plusieurs autres villes et axes routiers pour ce qui est des obligations prescrites dans le cahier des charges des différents opérateurs.

Ces derniers avaient reçu de nombreuses mises en demeure sur la mauvaise qualité de service, notifiées à chacun d’entre eux depuis 2016.