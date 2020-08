153 tonnes de semences de riz distribués aux agriculteurs de Kindia

La chambre préfectorale de l’Agriculture de Kindia a réuni récemment les principaux acteurs du secteur agricole pour échanger sur les modalités de distribution des intrants agricoles mis à leur disposition par le président de la République, Pr Alpha Condé.

Au total, 1500 litres d’herbicides et 153 tonnes de semences de riz doivent être distribués aux agriculteurs de Kindia, dans le cadre de la campagne agricole 2020.

La rencontre a réuni au tour du Directeur National de l’agriculture, le Directeur préfectoral de la chambre d’agriculture El Hadj Wagnabou Bangoura et les acteurs agricoles des 12 communes rurale et urbaine.

Le préfet de Kindia, El Hadj N’Fansoumane Touré a invité les producteurs à utiliser judicieusement les intrants en vue dit-il de la réussite de la campagne agricole de 2020 dans la cité des agrumes.