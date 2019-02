15ème journée Ligue 1 sénégalaise : Génération Foot devance l’AS Pikine

L’AS Pikine, battue sur le gong par le Jaraaf sur le score d’un but à zéro, lundi soir au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, a cédé à Génération Foot son fauteuil de leader du championnat d’élite.Le choc entre l’AS Pikine et le Jaraaf tant attendu aura déçu les amateurs du beau jeu qui se sont massés dans les gradins. La première période est insipide. La faute aux deux équipes qui ont mis trop d’engagement physique. Malgré quelques velléités de part et d’autre, il n’y a eu aucune occasion franche dans le premier acte.

En seconde période, il a fallu attendre les ultimes minutes de la partie pour que les deux formations emballent le match. Entré en cours de jeu, Amath Cissé, l’attaquant de l’AS Pikine prend sa chance d’une volée à l’entrée de la surface de réparation mais le ballon s’envole (82ème mn).

La réponse du club de la Médina ne s’est pas fait attendre. L’avant-centre Benoît Toupane offre un caviar à Ibrahima Faty qui, dans la surface de vérité, n’ajuste pas le portier adverse. Préférant un extérieur du pied gauche à un plat du pied droit qui s’imposait, l’attaquant manque une occasion en or (84ème mn).

Au bout du bout, la chance sourit finalement au Jaraaf qui obtient un pénalty. Sans trembler, le milieu défensif El Hadj Madické Kane crucifie le dernier rempart de l’AS Pikine El Hadj Malick Diambang (1-0).

Entre le coup de sifflet de l’arbitre pour désigner le point de pénalty et l’exécution de la sentence, un long moment s’est écoulé puisque les supporters de l’AS Pikine ont lancé des projectiles sur la pelouse causant l’arrêt momentané de la partie.

Même à la fin du match, la tension n’est pas redescendue. En effet, des heurts ont opposé les supporters des deux camps. Pis, un homme identifié comme étant un fan du Jaraaf a blessé, à l’aide d’une arme blanche, le coach de l’AS Pikine à la main ainsi que l’intendant du club de la banlieue à la joue.

Furieux, les supporters de l’AS Pikine l’ont ensuite asséné de coups les uns plus violents que les autres. L’agresseur n’a dû son salut qu’à l’intervention des forces de l’ordre qui ont usé de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Ils l’ont aussitôt exfiltré sous le regard impuissant des jeunes de la banlieue. Ces derniers avaient quadrillé l’enceinte pour se faire justice.

Les résultats de la 15ème journée :

-Lundi 18 février 2019 : Jaraaf / AS Pikine 1-0, Sonacos / Ndiambour 0-1, AS Douane / Dakar Sacré-Cœur 1-1, Stade de Mbour / Casa Sports 1-0, Linguère / Génération Foot 0-1, US Gorée / NGB reporté.

-Mardi 19 février 2019 : Teungueth FC / Mbour PC, 18h (Stade Ngalandou Diouf).

Le classement de la 15ème journée :

1ère Génération Foot 25 points (+9), 2ème AS Pikine 25 points (+8), 3ème Dakar Sacré-Cœur 24 points (+4), 4ème Teungueth FC 22 points (+5), 5ème Casa Sports 20 points (+4), 6ème Jaraaf 20 points (+4), 7ème Ndiambour 20 points (+3), 8ème Stade de Mbour 19 points (-3), 9ème AS Douane 17 points (-3), 10ème US Gorée 16 points (+1), 11ème NGB 14 points (-5), 12ème Linguère 13 points (-7), 13ème Mbour PC 11 points (-7), 14ème Sonacos 9 points (-12).