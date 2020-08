18 ex-migrants mineurs dotés de kits socioprofessionnels à Matoto

Dix-huit (18) enfants migrants retournés et ceux en situation de mobilité interne de la commune de Matoto ont bénéficié samedi 08 Août des kits socioprofessionnels.

La remise a eu lieu dans l’enceinte de la mairie de Matoto, en présence de la Directrice communale de l’Action Sociale et des personnes vulnérables.

C’est un geste de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) et de la Grande Bretagne à travers l’inspection régionale de l’Action Sociale et des personnes vulnérables de la ville de Conakry. Ces kits ont été repartis en deux catégories selon le métier des 18 bénéficiaires (la couture et la mécanique).

Pour le premier groupe, dix (10) enfants désireux de bâtir leur avenir dans la couture ont reçu des kits individuels composés de dix (10) machines à coudre, dix (10) ciseaux, dix (10) Fers à repasser et dix (10) Centimètres (cm). Le second lot est composé de huit (08) caisses à outils, huit (08) chaussures de sécurité, huit (08) casques, huit (08) tenues de travail et de huit (08) Gants, destinés à huit (8) enfants ciblés par les organisateurs dans le domaine de la mécanique.

L’inspectrice régionale de l’Action Sociale et des personnes vulnérables Mabinty CAMARA et son homologue de la commune de Matoto Bountouraby Bangoura ont promis d’accompagner les bénéficiaires pour la réussite de leur projet.

Le chef de la section chargée de la protection des enfants à l’Inspection Régionale de l’Action Sociale et des personnes vulnérables de la ville de Conakry, Mayo Doré, a dit que la prise en charge des enfants vulnérables ne fait que commencer à Conakry en vue de minimiser le taux de violation des droits des enfants, de réduire le nombre d’incarcérations d’enfants et de lutter contre la migration clandestine des mineurs dans la zone spéciale de Conakry.