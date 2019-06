1800 milliards GNF investis dans le secteur de l’hôtellerie à Conakry (ministre)

Le ministre guinéen en charge des investissements et des partenariats publics-privés, Gabriel Curtis, a indiqué ce lundi à Conakry que 1800 milliards GNF ont investis dans le secteur de l’hôtellerie. « En 2010, on était à 500 lits, aujourd’hui on est à peu près de 2800 lits. Soit une multiplication de 5,5 du nombre de lits disponibles. S’agissant de toute l’étendue du territoire, le pays compte, 6 mille 795 chambres d’hôtels contre 4 mille 495 en 2010, soit une hausse de 55% », a-t-il fait savoir au cours d’une conférence de presse sur le bilan de son département.

Parlant des chambres d’hôtel, le ministre indique que c’est que 6700 chambres d’hôtel sont désormais disponible contre 4500 en 2010.

« Une nette augmentation qui permet à la Guinée d’organiser des foras d’investissements et accueillir des conférences internationales », a-t-il souligné.

Dans la foulée, Gabriel Curtis, s’est attaqué aux questions de tourisme en Guinée. Selon lui, il y a eu 3 fois plus de touristes aujourd’hui qu’en 2010. « 150 mille touristes sont enregistrés annuellement en moyenne aujourd’hui contre seulement 46 mille avant 2010 », a-t-il dit.