200 motos offertes au service client de la SEG

Dans le but d’améliorer les conditions de travail de ses employés, la direction générale de la société des Eaux de Guinée (SEG) a procédé, ce mardi à la remise officielle, de 200 motos au service clientèle de la société à Conakry.

Les 200 motos de marque TVS sont mises à la disposition du personnel du terrain, selon la direction générale de la SEG grâce à une collaboration avec la société Topaz dans le but de faciliter son déplacement afin de pouvoir satisfaire la clientèle. « lorsque nous avons élaboré le budget de la société pour l’exercice 2019, parmi les moyens d’accompagnements et les prérequis nécessaires à l’atteinte des résultants, il a été formulé plusieurs demandes. Notamment la fourniture de 200 motos aux collaborateurs aussi bien de Conakry que ceux des villes de l’intérieur », déclare Mamadou Diouldé Diallo. Les 200 motos seront destinées, ajoute-t-il, ‘’à nos releveurs, à nos agents de station, à nos équipes de maintenance et à nos chimistes itinérants qui veillent en permanence sur la qualité de l’eau tant à Conakry que dans les villes de l’intérieur. Donc grâce à la parfaite collaboration du partenariat que nous avons avec la société Topaz, que je voudrais ici féliciter, nous avons fait cette opération de fourniture de 200 motos à travers simplement nos bons de commande acceptés à 90 jours. Je voudrais les en féliciter ».

Par ailleurs le directeur a rappelé que ce don est le fruit d’un financement interne : « ce sont des motos TVS de très grande endurance que les collaborateurs vont utiliser dans le cadre de la satisfaction de nos clients. Il a été possible d’avoir ces moyens parce que tout cela a été acheté grâce à nos ressources internes sur un appui personnel de monsieur le président de la république, le professeur Alpha Condé. Je voudrais en votre nom le remercier une fois encore très sincèrement pour cet acte qui nous galvanise et qui nous rassure par rapport au soutien de l’Etat au secteur de l’eau » Au nom de tout le service, le directeur clientèle de Conakry, Oyé Koulémou et celui de l’intérieur, Arfan Mamoudou Camara, ont tous salué cette initiative de la direction générale de la société des Eaux de Guinée, avant de rassurer qu’ils feront bon usage de ces 200 motos. Tout en réitérant leur engagement d’accomplir leur mission qui est celle de satisfaire la clientèle.