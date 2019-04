20èmejournée Ligue 1 sénégalaise : duel au sommet entre GF et l’AS Pikine

La 20ème journée du championnat d’élite se dispute ce dimanche avec sept matchs au programme dont l’alléchante opposition entre le leader Génération Foot et sa dauphine l’AS Pikine.Génération Foot (1ère, 34 pts) se frotte à l’AS Pikine (2ème, 29 pts). Les Grenats calent en ce moment avec trois nuls de suite. Par contre, les Pikinois ont renoué avec la victoire contre l’AS Douane (2-0) lors de la précédente journée après une série noire de cinq matchs sans succès (quatre défaites et un nul).

Mbour PC (7ème, 24 pts) défie le Stade de Mbour (8ème, 24 pts). Les Pélicans sont actuellement dans une forme olympique avec quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Pour les Stadistes, la série d’invincibilité (trois victoires et trois nuls en six matchs), a été stoppée par Dakar Sacré-Cœur (0-1) lors de la précédente journée.

Dakar Sacré-Cœur (4ème, 28 pts) reçoit le Casa Sports (3ème, 28 pts). Les Sicapois ont retrouvé le sourire lors de la précédente journée avec leur victoire à l’extérieur contre le Stade de Mbour (0-1). Dakar Sacré-Cœur restait sur deux victoires, six nuls et deux défaites lors des dix dernières rencontres. Le Casa Sports réalise une belle saison et fera tout pour rester sur le podium.

De son côté, le Jaraaf (5ème, 27 pts) accueille l’Union Sportive de Gorée (10ème, 23 pts). Les deux derniers matchs des Médinois se sont soldés par de probantes victoires : 4-0 contre la Sonacos et 0-1 face à la Linguère. C’est dire que les Insulaires, qui ont courbé l’échine mercredi dernier devant NGB sur le score d’un but à zéro, devront rehausser leur niveau de jeu.

Le Ndiambour (11ème, 23 pts) affronte NGB (9ème, 24 pts). Les Lougatois sont dans le dur actuellement avec trois défaites d’affilée et six buts encaissés pour un seul marqué. Tout le contraire de NGB qui marche sur l’eau depuis que l’ancien international sénégalais Pape Bouna Thiaw en a pris les rênes. Les Galactiques ont enregistré quatre victoires et six nuls lors de leurs dix dernières rencontres.

Pour sa part, l’AS Douane (12ème, 21 pts) se mesure à la Sonacos (14ème, 13 pts). Les Gabelous sont en danger avec six défaites, trois nuls et une seule victoire lors des dix dernières journées. Pour regagner et se donner ainsi les moyens de sauver sa peau à l’issue de la saison, l’AS Douane doit vaincre la Sonacos qui souffre des mêmes maux. Les Huiliers affichent un bilan famélique de six défaites, deux victoires et deux nuls lors de leurs dix dernières sorties.

Enfin, Teungueth FC (6ème, 27 pts) fait face à la Linguère (13ème, 16 pts). Les Rufisquois traversent une période de fortes turbulences sanctionnée par cinq défaites, quatre nuls et une seule victoire lors des dix dernières journées. La Linguère est aussi en souffrance avec six défaites, deux nuls et deux victoires en autant de rencontres.

Programme de la 20èmejournée :

-Dimanche 7 avril : Mbour PC / Stade de Mbour, 16h (stade Caroline Faye), Dakar Sacré-Cœur / Casa Sports, 16h (stade Léopold Sédar Senghor), Jaraaf / US Gorée, 18h (stade Léopold Sédar Senghor), Génération Foot / AS Pikine, 16h30 (stade Djibril Diagne), Ndiambour / NGB, 17h (stade Alboury Ndiaye), AS Douane / Sonacos, 17h (stade Amadou Barry), Teungueth FC / Linguère, 17h (stade Ngalandou Diouf).