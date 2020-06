215 employés de Getma-Guinée au chômage technique

Getma Guinée, une société spécialisée dans le transit, la manutention, la consignation et le transport, a mis cette semaine 215 travailleurs en chômage technique et pour trois mois. La société de Jean-Jacques Grenier explique sa décision par l’impact de la Covid-19 qui aurait causé une baisse des activités.

Pour rappel, le gouvernement guinéen a mis en place un plan de riposte contre le Coronavirus dans lequel un appui financier au secteur privé. Cet appui consiste notamment à alléger de manière significative les charges fiscales des entreprises et d’autres avantages. Le plan économique de riposte contre le Covid-19 d’un coût de plus de 3.000 milliards de FG, est susceptible d’aider le secteur privé à absorber les chocs induits par le ralentissement prévisible de l’activité économique. Il était question de reporter pour trois mois de l’ensemble des charges fiscales et sociales de certaines entreprises.

Beaucoup d’observateurs regrettent que ce geste du gouvernement ne soit assorti de contreparties de la part des entreprises : maintenir par exemple l’emploi pendant la période de la pandémie du Covid-19.