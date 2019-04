22ème journée Ligue 1 sénégalaise : GF bat DSC et file vers le titre

Génération Foot, qui a remporté son duel face à Dakar Sacré-Cœur sur le score d’un but à zéro, lundi soir au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar à l’occasion de la 22ème journée du championnat d’élite, a fait un grand pas vers le titre.

Génération Foot démarre tambour battant ce match en se procurant une franche occasion grâce à Pape Insa Badji. L’attaquant de pointe des Grenats touche du bois sur une frappe du gauche dans la surface de réparation (2èmemn).

Très disponible sur le front de l’attaque, Pape Insa Badji est à la réception d’un centre venu du côté droit. Dos au but, il contrôle le cuir, utilise efficacement son corps pour empêcher le défenseur d’intervenir, se retourne et enchaîne avec un tir imparable du plat du pied gauche (0-1, 35èmemn).

En seconde période, les deux formations créent rarement le danger dans le camp adverse. Dégourdi, Pape Insa Badji voit l’une de ses dernières tentatives avant son remplacement échouer sur la barre transversale (75èmemn).

Malgré les changements opérés par le staff de Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot résiste au pressing en fin de partie pour empocher les trois points. Cette courte victoire permet au club de Déni Birame Ndao (périphérie de Dakar) de creuser l’écart avec ses poursuivants directs notamment le Jaraaf (2ème) qui pointe désormais à dix longueurs après son nul devant le Casa Sports de Ziguinchor.

Les résultats de la 22èmejournée :

-Samedi 20 avril : AS Douane / US Gorée 3-1, Teungueth FC / Stade de Mbour 0-0.

-Lundi 22 avril : Jaraaf / Casa Sports 0-0, Dakar Sacré-Cœur / Génération Foot 0-1, Sonacos / Linguère 1-2, Ndiambour / AS Pikine 3-0, Mbour PC / NGB 3-2.

Le classement de la 22èmejournée :

1ère Génération Foot 44 points (+20), 2èmeJaraaf 34 points (+9), 3ème Dakar Sacré-Cœur 32 points (+4), 4ème Teungueth FC 32 points (+4), 5ème AS Pikine 31 points (+4), 6èmeCasa Sports 30 points (+5), 7ème AS Douane 30 points (-1), 8ème Ndiambour 29 points (+3), 9ème Mbour PC 29 points (+1), 10ème Stade de Mbour 26 points (-4), 11ème NGB 25 points (-7), 12ème US Gorée 24 points (-1), 13ème Linguère 19 points (-12), 14èmeSonacos 14 points (-25).