29 nouvelles contaminations à la Covid-19 enregistrées ce 18 juin en Guinée

Même si dans le classement mondial des pays touchés par la pandémie de Covid-19, la Guinée est toujours accrochée à la 77e place, derrière la RDC 76e avec (5.100 cas) et devant Haïti,78e rang avec (4.547 cas), notre pays (la Guinée) continue d’enregistrer par jour des cas d’infections à Conakry et dans certaines préfectures comme Fria, Mamou, Macenta et Siguiri.

Sur la base des tests effectués mardi, 16 juin et mis à jour mercredi, 17 juin, 29 nouveaux cas positifs ont été détectés par les services de l’ANSS.

Et ces 29 nouveaux cas de Covid-19, portent le total des infectés à 4.668 cas confirmés de coronavirus.

Les mêmes données de l’ANSS maintiennent le compteur à un cumul de 26 décès hospitaliers. Par ailleurs les statistiques réactualisées font état de 37 nouveaux cas de guérison, ce qui donne un total de 3.364 sortis guéris depuis le 12 mars en Guinée. Avec ces statistiques mises à jour le 17 juin, la Guinée a désormais un taux de rétablissement ou de guérison de 72.1% contre un taux de létalité de 0.6%.