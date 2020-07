3 nouveaux cas positifs de Covid-19 enregistrés à Mamou

Trois (3) des 72 contacts du cas positif de vendredi dernier viennent d’être testés positifs au COVID-19. C’est la directrice préfectorale de la santé de Mamou qui a annoncé la nouvelle.

Selon Hadja Mariama Kankalabé Diallo, il y a aujourd’hui les tests de 41 contacts du cas positif qui se trouve à Conakry et parmi ces 41 testés, trois (3) se sont avérés positifs. Jeudi les tests se poursuivront.

« Il y a eu un cas positif de Mamou qui a été testé positif à Conakry. Il y a eu 72 contacts. Le contact le plus rapproché a été testé positif à Conakry. Il restait 71 contacts. Une deuxième personne a été testée négative à Conakry. Il restait 70 contacts à Mamou et aujourd’hui 41 contacts ont été testés et 3 ont été déclarés atteints du COVID-19, et jeudi, les tests vont continuer », a indiqué la directrice préfectorale de la Santé, Dr Hadja Mariama Kankalabé Diallo.

A noter que ces trois (3) cas positifs sont hospitalisés au centre de traitement épidémiologique de Mamou, et ils ne seront évacués à Kindia ou à Conakry quand il y aura des complications.