3 salles de classes décoiffées par une violente tornade à Youkounkoun (Koundara)

Un vent violent a décoiffé trois salles de classes mercredi 20 août 2020 dans la commune rurale Youkounkoun, préfecture de Koundara.

C’est l’école primaire de Youkounkoun qui a payé les frais de ce vent et ne semble plus disposée d’archives pour la nouvelle génération.

Les autorités administratives, élus locaux et confessions religieuses, lancent un appel auprès du Gouvernement et des bonnes volontés pour une assistance en cette période de grande pluie.

Actuellement, l’heure est au recasement des familles victimes de cette violente tornade.