35 pédiatres sénégalais formés en nutrition pédiatrique

Trente-cinq pédiatres issus des structures de santé publique et privées de différentes régions du Sénégal ont été formés en nutrition pédiatrique et viennent s’ajouter à leurs collègues formés les années précédentes, a appris APA dimanche auprès de l’initiateur de la formation.« Cette formation en ligne, financée par l’Institut Nestlé Nutrition Afrique, permet aux participants de mieux appréhender l’importance d’une alimentation saine et précoce dans la lutte contre le cycle intergénérationnel de la malnutrition », rapporte un communiqué de Nestlé-Sénégal, précisant que les bénéficiaires ont reçu leur diplôme le 27 mars dernier à Dakar.

Cité par le communiqué, le Pr Ahmadou Sidy Ka, chef du service de néonatalogie du Centre Hospitalier National d’Enfant Albert Royer de Dakar, a rappelé l’importance de l’apprentissage de la saveur et de même que le rôle de l’alimentation complémentaire au moment de la diversification chez le nourrisson.

Pour le Pr Ndèye Ramatoulaye Diagne Guèye, chef du Service de Pédiatrie de l’Hôpital pour Enfants de Diamniadio, « il est important de savoir quoi communiquer et avec qui communiquer » car, « le conseil nutritionnel doit être adapté à la cible ».

« Cette formation m’a permis de mettre à jour mes connaissances et de les ramener à un aspect pratique », témoigne Dr Abdallah Diallo, pédiatre à l’Hôpital Régional de Thiès, un des bénéficiaires de la formation.