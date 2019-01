400 millions de FCFA de Camrail pour l’environnement au Cameroun

La Cameroon railways (Camrail), entité du groupe français Bolloré, a annoncé mercredi un investissement de 400 millions de francs CFA pour la préservation de l’environnement le long du Transcamerounais.Cette annonce a été faite au cours du lancement de la campagne du désherbage qui entre dans le cadre du programme Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE).

De la ville de Ngaoundéré, dans la partie septentrionale du pays, en passant par Yaoundé la capitale, Douala la métropole économique jusqu’à la ville de Kumba dans le sud-ouest, 163 localités ont bénéficié des appuis communautaires, selon Camrail.

Le directeur général de cette société, Jean-Pierre Morel, a déclaré que « cette campagne, (qui a lieu) deux fois par an, se déroule sur l’ensemble du réseau et implique les riverains. En plus des œuvres sociales, nous apportons un appui pour la promotion des activités génératrices de revenus ».

Les secteurs prioritaires, pour lui, sont l’assainissement, l’éducation, l’eau et la santé et ils vont s’effectuer, pour leur matérialisation, à travers la construction, la réhabilitation et l’équipement des écoles, des hôpitaux et des forages.

S’exprimant au nom des communautés, Joseph Atemengué, chef du quartier Mvolyé, à Yaoundé, a remercié « la société Camrail pour cette sollicitude envers les riverains, une politique de proximité où les populations riveraines se sentent impliquées. (Ce) qui fait en sorte que les jeunes par exemple contribuent à la sécurisation des installations ».

Par ailleurs, le directeur général de Camrail s’est félicité des efforts réalisés pour diminuer les cas d’incidents. « Nous avons pu grâce à la mise en place de cette politique, réduire de manière significative le nombre d’incidents. Comparé à 2017, cette baisse est de 33% », s’est réjoui Jean-Pierre Morel, ajoutant en même temps que « 38% des anomalies liées au matériel ont été réduites ».

En effet la « préservation de l’environnement est une affaire de tous », a poursuivi M. Morel, qui assure que des moyens supplémentaires seront débloqués pour la pérennisation du programme QHSE.

En plus d’un accompagnement financier pour des projets sociaux des riverains du chemin de fer, l’entreprise apporte un appui matériel aux communautés de même qu’elle offre des formations pour un meilleur suivi des projets.

