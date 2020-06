47 nouvelles contaminations à la Covid-19 enregistrées en Guinée

Plus de doute, la Guinée va franchir, dans les prochaines heures, la barre des 4.000 cas positifs au Covid-19. Sur la base des tests effectués mardi, 2 juin, et mis à jour mercredi, 3 juin 2020, il est établi que 47 nouveaux cas positifs ont été détectés par les services de l’Agence Nationale de la sécurité Sanitaire (ANSS).

Il suffit d’avoir 9 cas positifs sur des tests à effectuer, pour atteindre les 4.000 cas de Covid-19 en Guinée.

Les mêmes données de l’ANSS, mises à jour mercredi, 3 juin, font état de 65 nouveaux cas de guérisons, ce qui donne un cumul de 2.332 sortis guéris contre un total de 23 décès en Guinée.

Mais le pays est loin de s’affranchir des comportements indélicats, inciviques et volontairement nuisibles à la santé publique. L’Etat d’urgence sanitaire est toujours ignoré ou violé par des individus refusant le port des masques, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale. Les transports publics violent délibérément les gestes barrières à Conakry et dans les préfectures ou la barre des 4.000 à 5000 cas de covid-19 n’est pas loin.