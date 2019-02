49 milliards de FCFA pour les collectivités camerounaises

L’enveloppe allouée par l’Etat au titre de la Dotation générale de la décentralisation (DGD) au Cameroun pour le compte de l’année 2019 s’élève à 49 milliards de francs CFA.Selon une décision du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, lue samedi à la radiotélévision publique (CRTV), cette dotation couvre les 360 communes et les 14 communautés urbaines, soit 374 Collectivités territoriales décentralisées (CTD).

Cette enveloppe connaît une forte augmentation, soit 39 milliards de FCFA de plus par rapport à l’exercice 2018 où cette enveloppe était de 10 milliards de FCFA.

En plus d’assurer le fonctionnement des municipalités, notamment le paiement des salaires du personnel, une grande partie de cette enveloppe permet le déploiement de la Dotation générale d’investissement (DGI).

Au titre de l’exercice 2019, la DGI est destinée au financement des projets retenus dans les communes jugées prioritaires.

Il s’agit entre autres, de la construction, la réhabilitation, l’équipement des salles de classe, des latrines, et des logements d’astreinte, des centres de santé, des forages et adductions d’eau, l’entretien des routes et la construction des ouvrages de franchissement, l’électrification et la construction des équipements marchands.