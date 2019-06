5 juin 1944: le message du général Montgomery aux soldats du débarquement

Le 5 juin 1944, à la veille du débarquement en Normandie, le général britannique Bernard Montgomery, commandant des forces alliées d’invasion terrestre, a fait lire à tous les hommes qui s’apprêtaient à envahir l’Europe son fameux « message ».

Opération Overlord – débarquement en Normandie.

Message du commandant en chef – 21e groupe d’armée.

A lire à tous les soldats.

1. Le moment de porter à l’ennemi un coup formidable en Europe occidentale est arrivé. Ce coup sera porté par les forces combinées des Armées alliées de terre, de mer et de l’air, rassemblées en une grande équipe Alliée, sous le commandement suprême du général Eisenhower.

2. A la veille de cette grande aventure, j’envoie mes meilleurs voeux à chacun des soldats de l’équipe alliée. C’est à nous que revient l’honneur de porter ce coup qui fera renaître la liberté et s’inscrira dans l’Histoire; et dans les jours meilleurs qui nous attendent, les hommes évoqueront nos actes avec fierté. Notre cause est grande et juste. Prions ensemble pour que le « Seigneur tout-puissant dans la Bataille » accompagne nos armées, et que Sa Providence nous aide dans cette lutte.

3. Je veux que chaque soldat sache que j’ai pleine confiance dans le résultat victorieux des opérations que nous allons entamer. Avec des coeurs intrépides et l’enthousiasme pour le combat, marchons vers la Victoire.

4. Et, au moment d’entrer dans la bataille, souvenons-nous des paroles qu’un célèbre soldat prononça, il y a longtemps :

Ou qu’il craigne trop son destin

Ou que ses mérites soient infimes,

Celui qui n’ose pas tout abandonner

Pour tout gagner ou tout perdre.

5. Bonne chance à chacun de vous. Et bonne chasse sur les terres d’Europe continentale.

B. L. Montgomery, commandant en chef – 21e groupe d’armée. 5 Juin 1944.