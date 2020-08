59 filles sur 405 candidats se présentent au bac 2020 à Madiana

Le préfet Mohamed Lamine Doumbouya a procédé au lancement des premières épreuves du baccalauréat unique session 2020, dans la préfecture de Mandiana.

Cette année, ils sont 405 candidats dont 59 filles tous profils confondus à affronter les épreuves du baccalauréat. 83 candidats dont 6 filles en sciences mathématiques, 168 candidats dont 35 filles en sciences expérimentales et 154 candidats dont 18 filles en sciences sociales.

Ils sont encadrés par 30 surveillants. Le lancement a eu lieu en présence du Délégué national Hady Diaby, chef section pédagogique à la DPE de Dabola, des superviseurs régionaux, Fassou Balla Condé Directeur National de la Formation et du perfectionnement du personnel au Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation et Etienne Keita Proviseur du Lycée Sainte Marie de Conakry.

Les épreuves se déroulent dans le strict respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19 déjà présente dans la préfecture.

Aux dires de certains candidats, les sujets de cette première journée ont été abordables et se sont déroulés sans incident