Les pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), réunis depuis dimanche 12 décembre 2021 à Abuja, ont adopté la vision 2050 qui s’étend sur Cinq piliers fondamentaux.

la conférence des chefs de l’Etats réunis a Abuja au Nigeria n’a pas seulement abordé le sujet sur le situation au Mali et en Guinée. elle a également adopté sa « vision de 2050 » qui prend compte des aspirations profondes des citoyens ouest-africains.

en effet, ces cinq piliers sont: Paix Sécurité et Stabilité, Gouvernance et Etat de Droit, Intégration Économique et Inter connectivité, Transformation et Développement inclusif et durable, et Inclusion sociale.

les leaders de la sous-région, ont indiqué que l’objectif est de favoriser l’émergence “d’une Communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes et respectueuse des libertés fondamentales, œuvrant pour un développement inclusif et durable” d’ici à l’horizon 2050.

Cependant, des orientations ont été données à la Commission de l’organisation, afin de “diligenter l’élaboration des documents opérationnels” nécessaires à sa mise en œuvre.