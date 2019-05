7 584 pirogues de pêche recensées en Guinée (ministre)

Au total, 7 584 pirogues de pêche et 17 156 pêcheurs artisanaux ont été recensés en Guinée, a affirmé jeudi à Conakry, le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime, Frédéric Loua.« Cette pêche artisanale est exercée dans 190 débarcadères, repartis le long du littoral. D’après le dernier recensement, le parc piroguier compte 7 584 unités, parmi lesquelles 5 893 ont été immatriculées », a expliqué le ministre à l’ouverture de l’atelier de renforcement de capacité des femmes de la Confédération Africaine des Organisations professionnelles de Pêche Artisanale (CAOPA). La rencontre a pour thème : « Valorisation et commercialisation des produits de la pêche : enjeux et défis à relever ».

A en croire le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime, Frédéric Loua, les captures annuelles de la pêche artisanale s’élèvent à 119 410 tonnes, soit plus de la moitié des captures totales de toute la pêche maritime.

« Ces produits ne sont transformés uniquement que par les femmes. C’est pourquoi, nous avons intérêt à veiller sur cette activité, à encourager les femmes et à leur donner les moyens nécessaires pour un bon travail », a-t-il souligné.