7 milliards de voisins – 7 milliards de voisins, l’école à la radio – Comment se transmettent les microbes avec Kevin Ankri

L’émission quotidienne de société se transforme pour répondre aux attentes des auditeurs, face aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

Émission réalisée en direct chaque jour, avec une équipe en confinement et en studio : Cécile Lavolot, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita, Emmanuelle Bastide.

1/ La classe de Kevin Ankri, coordinateur des Petits Débrouillards, mouvement d’éducation populaire à la Culture Scientifique et Technique. Comment se transmettent les microbes ?

2/ Une histoire racontée par la comédienne Eloïse Auria,Le coq vaniteux, de Omar Sylla, conte publié dans la Collection « contes des 4 vents », aux Éditions l’Harmattan

3/ La chronique de Joëlle Alarcon, psychopédagogueEnseigner et éduquer avec bienveillance : les fondamentaux de la communication non-violente.

