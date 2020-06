7 milliards de voisins – 7 milliards de voisins, l’école à la radio – orientation dans l’espace avec Sarah Wauquiez

L’émission quotidienne de société se transforme pour répondre aux attentes des auditeurs, face aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

Émission réalisée en direct chaque jour, avec une équipe en confinement et en studio : Cécile Lavolot, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita, Emmanuelle Bastide.

1/ La classe de Sarah Wauquiez co-auteur de L’école à ciel ouvert (Éditions de la Salamandre).S’orienter dans l’espace et construire une boussole.

2/ Une histoire racontée par la comédienne Éloïse AuriaAujourd’hui, vous pourrez entendreLe chien et le chimpanzé, écrit par François Essindi, publié dans la Collection contes des 4 vents, éditions l’Harmattan.

3/ Reines d’Afrique, par Sylvia SerbinUne chronique sur des héroïnes mal connues de l’histoire du continent !Sylvia Serbin est journaliste, historienne et auteur de Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire, Éditions Medu Neter.Sogolon Kedjou la bossue, Mère du fondateur de l’empire du Mali, 13e siècle.

Vos réactions et vos questions sur WhatsApp: 33 1 84 22 71 71

L’émission est labellisée « Nation apprenante », une opération initiée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec les médias de l’audiovisuel et de la presse écrite pour proposer émissions et podcasts en lien avec les programmes scolaires.