98 nouveaux cas positifs de Covid-19 enregistrés en Guinée

Le coronavirus se propage en Guinée. Selon les données de l’ANSS mises à jour mercredi,12 août, 98 nouveaux cas positifs au covid-19 ont été détectés sur un groupe de 1.398 personnes testées ; ce qui fait un cumul de 8.116 cas confirmés de Covid-19 depuis le 12 mars 2020 en Guinée.

Les mêmes données font état de 1.006 actifs et d’un cumul de 50 décès hospitaliers. Et dans les statistiques mises à jour, il y a 40 nouveaux cas de guérison pour un total de 7.060 sortis guéris, soit un taux de rétablissement ou de guérison de 87.0% contre un taux de létalité de 0.6% ; ce qui place la Guinée au 88e rang derrière la Guyane Française, 87e position, avec 8.423 cas positifs, 50 décès et 7.713 guéris, soit un taux de 91.57%.