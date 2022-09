A Abidjan, 100% des compteurs intelligents télégérés d’ici à 2025

La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), engagée dans la digitalisation de ses processus, enregistre aujourd’hui plus de 2,8 millions de compteurs intelligents déployés dans le pays.Pour présenter ses outils de gestion et des solutions innovantes en vue d’une meilleure expérience client, cette entreprise privée de service public a organisé le jeudi 22 septembre 2022 la « Journée de l’Innovation CIE » à Abidjan.

Lors de cet évènement qui a réuni des clients, des partenaires, des institutions et le grand public, M. Mathias Kouassi, directeur général adjoint chargé de la distribution et de la commercialisation, a déclaré que « d’ici 2025, nous comptons avoir 100% de compteurs télégérés sur Abidjan ».

Le compteur intelligent permet d’accompagner le client au quotidien dans sa consommation et offre un gain de temps important lié au dépannage à distance. Il a fait savoir que la démarche de transformation digitale ébauchée par la compagnie est orientée vers la satisfaction client.

Ce rendez-vous s’est tenu sous l’initiative du directeur général de la CIE, M. Ahmadou Bakayoko, qui a souligné que l’entreprise « travaille au quotidien sur différents domaines pour améliorer (ses) processus internes afin de mieux répondre aux attentes des clients ».

« Nous souhaitons vous montrer aujourd’hui notre volonté d’utiliser la technologie chaque jour pour améliorer la vie des Ivoiriens », car « notre engagement au quotidien est de vous fournir une électricité et un service de qualité et contribuer au développement durable de la Côte d’Ivoire », a-t-il dit.

Face aux exigences de la clientèle et aux challenges d’une desserte durable de l’électricité, l’entreprise a lancé un vaste processus de transformation digitale, développant des produits et services innovants pour améliorer davantage l’expérience client.

Mme Marie Bitty, directeur central commercial, marketing et relation client, a exposé sur la digitalisation de la relation client via l’agence en ligne de l’entreprise, indiquant que « ce sont plus de 8.000 comptes créés en moyenne par mois et plus de 58% des clients qui ont accès au service prépayé grâce aux compteurs intelligents ».

La société dispose également d’un portail de gestion dédié à la digitalisation des demandes de travaux des clients BTP. Sa mise en place a permis aujourd’hui la réduction des coupures d’électricité liées aux piochages de câbles.

Cette plateforme électronique a également favorisé la réduction du délai de traitement des demandes et une meilleure anticipation sur les risques de coupures ainsi que l’amélioration de la traçabilité des demandes pour les clients suivis en ligne.

Dans le cadre de sa politique RSE, la compagnie a initié un programme d’alphabétisation numérique. Selon M. Guy Marc Aka, le secrétaire exécutif de la Fondation Eranove, l’entreprise veut outre sa contribution à la réduction de l’analphabétisme, offrir des possibilités d’apprentissage plus rapide.

Les apprenants sont notamment initiés à la lecture, à l’écriture et à l’arithmétique. Quelque 1.000 personnes des populations analphabètes cibles sont formées par an, l’objectif étant l’autonomisation de ces sujets dans les communes et localités d’intervention.

Pour les dépannages, l’entreprise utilise des données de géoréférencement pour retrouver les clients grâce aux coordonnées GPS et la réorganisation de la répartition géographique des équipes d’intervention en prenant en compte le trafic routier et les zones à risques élevés d’accidents.

Aujourd’hui, l’entreprise utilise des drones pour optimiser la surveillance du réseau électrique afin d’anticiper les incidents majeurs. A travers ces services innovants, les clients peuvent aussi suivre en temps réel leur dépannage en ligne.