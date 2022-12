A Abidjan, seulement 5% des déchets plastiques sont recyclés

Plus de 280 tonnes de déchets plastiques sont produits chaque jour dans la capitale économique ivoirienne, soit plus de 100.000 tonnes annuellement.La pollution plastique constitue l’un des plus graves problèmes environnementaux auxquels l’humanité est confrontée. Elle dégrade non seulement l’environnement, mais menace la santé publique et l’économie.

Nestlé Côte d’Ivoire, filiale du géant agroalimentaire suisse, a organisé ce vendredi 9 décembre 2022 une journée de nettoyage dénommée « Clean Up Day », aux alentours de sa fabrique de Marcory Zone 4 (Sud Abidjan), une unité produisant du café moulu.

A l’ouverture du Clean Up Day 2022, qui a regroupé des dizaines d’agents des usines de Yopougon et de Marcory Zone 4, Mme Mame Pane Sakho, la représentante du directeur général de la filiale, M. Mohamad Itani, a indiqué que cette journée de nettoyage se tient aux côtés de la commune, des voisins et des partenaires.

« Selon l’UNICEF, plus de 280 tonnes de déchets plastiques sont produits chaque jour à Abidjan, et seulement 5% de ces déchets sont recyclés », a déclaré Mme Mame Pane Sakho, citant l’organisation onusienne.

« Nous adoptons un mode de production responsable dans nos usines afin que nos produits, en plus de contribuer au bien-être des consommateurs, soient confectionnés et utilisés en prenant en compte les questions environnementales », a-t-elle fait savoir.

Pour preuve, dira-t-elle, la fabrique Nescafé qui a accueilli l’édition 2022 de Clean Up Day 2022 a obtenu pour la seconde fois le Prix d’excellence de la meilleure entreprise écocitoyenne de Côte d’Ivoire.

Cette fabrique qui a 60 ans aujourd’hui, transforme du café de Côte d’Ivoire de façon responsable, tout au long de la chaîne de production, des matières premières jusqu’au produit fini, en respectant les aspects du développement durable.

« Notre ambition est que 95% de nos emballages soient conçus pour être recyclables à l’horizon 2025, et restons déterminés à atteindre 100%. Ainsi en Côte d’Ivoire, depuis 2019, nous explorons différentes approches afin de jouer un rôle actif dans le processus de collecte, de tri, et de recyclage des déchets plastiques », a-t-elle poursuivi.

Louis Gaudin, le directeur de l’usine Nescafé Marcory Zone 4, a assuré que le groupe agroalimentaire est engagé dans la protection de l’environnement et développe des initiatives pour réduire les émissions de CO2 ainsi que le plastique vierge, dont la fabrique ambitionne de réduire autour de 60 tonnes cette année.

Fleuron de l’industrie agroalimentaire en Côte d’Ivoire, cette fabrique est l’une des premières usines qui transformait les matières premières agricoles ivoiriennes en produit fini. Ses produits sont dispatchés dans toute l’Afrique de l’Ouest.

Aujourd’hui, elle est face à un défi, car « il n’est pas toujours facile d’avoir du café au détriment d’autres productions agricoles qui prennent de plus en plus d’ampleur », a relevé M. Louis Gaudin, qui a annoncé des innovations au niveau de la partie « design for recycling » dans l’optique du recyclage.

Pendant l’opération de nettoyage, les agents ont encouragé les riverains à toujours garder leur environnement propre. Salomé Brou Api, une vendeuse installée en bordure de voie, non loin de la fabrique, salue l’acte et s’engage à maintenir son espace sain et viable.

Lauréate du Prix national d’Excellence 2022 de la meilleure entreprise éco-écocitoyenne, la filiale agroalimentaire suisse, très engagée dans la protection de l’environnement, se veut avant-gardiste. A travers des projets de revalorisation des déchets plastiques, elle a créé des emplois verts.