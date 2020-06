A Dubréka, la reprise des cours effective uniquement dans les écoles privées

A Dubréka, après des mois d’interruption, les cours ont repris lundi dans plusieurs établissements privés, ce malgré les menaces de grève de certains enseignants du privé, au cas où les fondateurs d’écoles ne leur payaient pas trois (03) mois d’arriérés de salaires.

Cependant pour manque de kits sanitaires et de thermo flash, les établissements publics n’ont pas rouvert lundi.

La réouverture des classes et la reprise des cours par les élèves en classe d’examen n’ont pas été faites dans les écoles publiques lundi 29 juin telle que prévue dans le communiqué du ministère de l’Education Nationale. Raisons invoquées par les autorités de l’éducation dont le DPE de Dubréka Mohamed Lamine Touré Kounda « les établissements d’enseignement ne sont pas encore dotés en kits d’hygiène et en thermo flash pour le contrôle de températures des enseignements et apprenants. Des mesures préventives qui doivent être mises en place pour parer à la dissémination de la pandémie du coronavirus dans les écoles ».

Cependant dans la majorité des écoles privées, malgré les menaces de boycott des cours par les enseignants qui exigent la prise en compte et le paiement des mois chômés, les élèves ont étudié dans le respect des gestes barrières. Ce sont des écoles privées respectant les normes sanitaires qui ont ouvert les portes, a dit le DPE de Dubréka.

Et selon les autorités de l’éducation de Dubréka toutes les dispositions techniques et pédagogiques sont déjà prises. Elles attendent l’installation des kits sanitaires dans les écoles pour la reprise effective des cours.