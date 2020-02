Abdoulaye Wade et les hydrocarbures au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA s’intéressent principalement aux hydrocarbures et à la sortie de l’ex-président Wade demandant à l’Etat de rapatrier les Sénégalais bloqués à Wuhan, en Chine, à cause de l’épidémie à coronavirus.L’Observateur titre sur le secteur des hydrocarbures et pointe « le pari risqué de Macky Sall à Petrosen », la société nationale du pétrole. S’il « n’est pas évident que l’Etat réussisse là où des grands groupes pétroliers ont échoué », le journal relève les rôles de Manar Sall et Joseph Medou, « les nouvelles têtes du président ».

Pour René Lake, consultant en stratégie internationale, « le Sénégal doit faire attention » parce que « ce qui intéresse les dirigeants occidentaux en visite officielle, ce sont les questions en partie liées au pétrole et au gaz ».

L’AS s’intéresse aussi au secteur du pétrole qui est « dans la tourmente » à cause d’arrêts récurrents de la SAR, des dettes de l’Etat et de « l’autoritarisme » du DG de Petrosen.

Le Quotidien dévoile « le plan ORSEC de Wade », l’ex-président sénégalais qui demande de « rapatrier les 13 étudiants » sénégalais bloqués à Wuhan, l’épicentre chinois du coronavirus.

« Quand une maison brûle, on ne réfléchit pas », souligne Abdoulaye Wade qui « met en demeure Macky » Sall dans Sud Quotidien et le « presse » dans Walf Quotidien.

Sur un autre sujet, Vox Populi note une « discorde jusqu’au sein de la majorité » à propos de la proposition de statut spécial pour Dakar, la capitale sénégalaise. Pour le maire opposant Barthélémy Dias, elle « risque d’être la goutte d’eau qui va faire déborder le vase ».

Par ailleurs « s’il y a une ville qui a besoin d’un statut, c’est Touba », la ville religieuse mouride au centre du pays, précise-t-il au Quotidien.

EnQuête s’intéresse au mutisme des enfants victimes de violences sexuelles et donne « les raisons de l’omerta ». Par ailleurs, indique un témoignage dans le journal, « l’école ne doit pas faire du viol un sujet tabou ».

En ce jour de Saint Valentin où la cantatrice Kiné Lam confie à L’Observateur avoir « signé un pacte d’amour à vie avec Dogo », son défunt mari, le quotidien national Le Soleil célèbre en même temps ses 50 années d’existence. Sous le titre « Le Soleil, au-delà… », un éditorial spécial est réalisé par le président Macky Sall qui « ne doute pas que sous la conduite éclairée de l’actuel Directeur général (Yakham Mbaye), le défi sera relevé ».

En football, Stades alerte sur les « urgences à deux postes » du match du Sénégal de mars contre la Guinée-Bissau. Avec une « défense des Lions à réparer », le sélectionneur Aliou Cissé, pensif à la Une du journal, doit aussi trouver « qui pour remplacer Alfred Gomis », la doublure de Edouard Mendy, blessé au genou droit.

Comme voulant ôter une épine du pied au technicien sénégalais, le gardien binational de Strasbourg (L1 France), Bingourou Kamara, dans Record, se dit « prêt pour les Lions ».