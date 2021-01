Abé Sylla demande à Alpha Condé de libérer les détenus politiques

A l’occasion du Nouvel an, le président de la Nouvelle génération pour la République (NGR) a plaidé pour la libération des opposants au troisième mandat qui croupissent depuis des mois en prison afin de favoriser un climat de paix dans notre pays.

Ibrahima Abé Sylla souhaite que 2021 soit une année de paix et de prospérité pour l’ensemble du peuple de Guinée. « A l’occasion du Nouvel an, j’ai le plaisir de m’adresser à tous les guinéens pour vous présenter mes sincères vœux de bonheur, santé, prospérité pour l’année 2021 et toutes les années qui vont suivre », déclare-t-il.

Ce candidat malheureux à la présidentielle du 18 octobre souhaite que le pouvoir manifeste sa volonté de maintenir la paix et favoriser l’unité en libérant tous les opposants au 3e mandat d’Alpha Condé

« Je profite de cette occasion pour m’adresser au gouvernement guinéen pour lui demander de prendre en considération cette période pour libérer tous les prisonniers politiques afin de les permettre de se réunir avec leurs familles et leurs proches », lance-t-il, assurant que « cela serait un grand pas palpable vers la paix et la réconciliation nationale ».