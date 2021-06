Abidjan: 1 000 visiteurs attendus aux « rencontres annuelles de la mobilité » en juillet

Quelque 1.000 visiteurs sont attendus à la 1ere édition de Les rencontres annuelles de la mobilité (Les RAMes), une plateforme mettant en relation tous les acteurs du secteur des transports, de la route et des mobilités, du 8 au 10 juillet à Abidjan.

La première édition de « Les RAMes », selon M. Barthélemy Kouamé, directeur général de Acturoutes et Commissaire général de l’événement, réunira « 300 délégations, 50 intervenants, 20 exposants et 1.000 visiteurs à l’exposition et aux démos ».

Cet événement offre aux participants des expositions sur les questions de mobilité, des conférences, des visites techniques et du tourisme. Il permettra de partager des expériences, des savoir-faire, de faire des démonstrations, des créations et des innovations.

Prévu à la Maison des entreprises au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan, il permettra également aux acteurs du secteur de découvrir les normes et les processus techniques de près; le tout dans une ambiance rythmée.

Le thème central est « Mobilité : les offres, les innovations et les perspectives ». La première journée est consacrée aux visites techniques, et les 9 et 10 juillet, se tiendront les assises et l’exposition.