Adjoumani, Gbagbo et Blé Goudé en vedette à la Une de la presse ivoirienne

Au lendemain de sa sortie médiatique, le président exécutif du mouvement «Sur les traces d’Houphouët-Boigny», Kobénan Kouassi Adjoumani ainsi que l’ancien président Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la jeunesse Blé Goudé en jugement à la Cour pénale internationale (CPI) se partagent la vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.« Municipales à Grand-Bassam, Soro chez Bédié, mouvement PDCI-RDA de non à la rupture : les vérités de Kobenan Adjoumani », affiche en Co-Une le journal gouvernemental Fraternité Matin.

Accusation de fraude, Soro-Bédié/Adjoumani s’insurge : « on pousse Bédié à trop parler (…) Veut-il narguer Gbagbo, ou exposer Soro ? (…) Que Guikahué (le secrétaire exécutif du PDCI) arrête son petit jeu », rapporte de son côté Le Rassemblement.

« Bédié parle trop » et « ses déclarations manquent de cohérence », renchérit le porte-parole du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) en couverture de Le Jour Plus. Ce qui fait dire à M. Adjoumani dans les colonnes de Le Mandat que « Bédié vient d’administrer une claque à Gbagbo », 72 heures après la rencontre Soro-Bédié.

Municipales partielles à Port-Bouët et Grand-Bassam : Adjoumani dévoile la machine de fraude du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) et explique comment Bédié expose Soro aux militants du FPI (Front populaire ivoirien), placarde pour sa part Le Patriote.

L’ancien président Laurent Gbagbo et son codétenu Blé Goudé occupent également une place de choix à la Une des journaux ivoiriens.

A ce propos, Le Quotidien d’Abidjan informe sur une rencontre secrète entre juges, procureur et avocats de la défense, hier, à la Haye, après l’audience du 13 décembre.

« Liberté provisoire de l’ex-président et Blé Goudé en vue : la résidence de Gbagbo déjà trouvée à Bruxelles mais celle de Blé Goudé encore recherchée par ses avocats », affirme Soir Info, là où sur le même sujet L’Inter soutient que « ça coince avec la Belgique » après la révélation de nouveaux éléments dans l’affaire. Une décision est attendue en janvier, à ce propos, souligne ensuite ce journal.