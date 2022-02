Affaire Air Guinée : des cadres de l’Etat et un operateur économique accusés

Selon le site Guinéenews.Com, les accusations portent sur la vente d’un bien de l’État concernant le Boeing 735, un Dash 7 et d’importantes pièces de rechange de Air Guinée. A celle-ci, s’ajoutent les dalles de l’immeuble abritant le siège de Air Guinée, mais aussi les installations de Air Guinée basées à l’aéroport de Conakry

« Dans la cession de ce bien de l’État, certains cadres de l’État et un opérateur économique ont commis des infractions graves. Les personnes visées par cette enquête sont : M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, à l’époque ministre des Transports et des Travaux publics, M. Cheick Amadou Camara, ministre de l’Économie et des Finances (au moment des faits), M. Ibrahima Camara, Directeur de privation au ministère de l’Économie et des Finances et M. Mamadou Sylla, opérateur économique », a énuméré le Procureur spécial de la Crief tout en ajoutant qu’à la suite du rapport d’audit, le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de malversations dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens.

Source: Guinéenews.Com