Affaire Amira Bouraoui : Alger rappelle son ambassadeur à Paris

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé ce mercredi de rappeler « pour consultations » son ambassadeur en France, à la suite de « l’exfiltration » de la militante et journaliste Amira Bouraoui via la Tunisie, lundi soir, a annoncé la présidence dans un communiqué.Cette convocation fait suite à la note officielle où l’Algérie avait exprimé à l’ambassade de France à Alger « sa condamnation de la souveraineté nationalité par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l’État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d’exfiltration d’une ressortissant algérienne dont la présence physique sur le territoire national est

prescrite par la justice algérienne ».

Dans cette note, Alger « rejette ce développement qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises, comme inadmissible et inqualifiable ».

La France est pointée du doigt pour avoir protégé la journaliste de Radio M et militante franco-algérienne Amira Bouraoui, celle-ci ayant quitté le territoire algérien pour se rendre en Tunisie, par crainte d’être arrêtée par les autorités algériennes.

La Franco-algérienne faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Elle avait été interpellée par la police tunisienne alors qu’elle cherchait à prendre un avion pour la France. Une juge l’avait remise en liberté lundi mais elle avait ensuite été emmenée par des policiers tunisiens avant d’obtenir la protection du consulat français à Tunis et d’embarquer par la suite sur un vol à destination de la France.