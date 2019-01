Affaire couple Touré : un juré dit avoir des remords après avoir voté coupable

C’est Dallasnews, quotidien américain de Dallas qui l’a écrit, citant l’avocat des accusés Scott Palmer.

Les jurés fédéraux ont lutté contre leur décision de condamner un couple de Southlake pour travaux forcés, a déclaré un avocat de la défense, car la jeune victime leur semblait heureuse et les accusés semblaient avoir de “bonnes intentions”. Un tribunal de Fort Worth a rendu ses jugements jeudi soir dans le cadre du rare procès pour traite des êtres humains dans le nord du Texas, au cours duquel des jurés ont entendu la preuve qu’une femme africaine exerçait des fonctions domestiques pendant plus de 15 ans pour le couple sans salaire ni éducation. Scott H. Palmer, l’avocat de la défense, a déclaré qu’un des jurés l’avait appelé vendredi matin pour lui dire qu’il ne pouvait pas dormir après avoir voté avec les autres jurés pour condamner Mohamed Touré et Denise Cros-Toure de travaux forcés et d’accusations d’abus par des étrangers. La défense a fait valoir que les accusés avaient traité Djena Diallo comme un membre de la famille. Palmer a déclaré que le juré, qu’il n’a pas voulu identifier, lui a dit que les jurés s’opposaient au fait que la victime était libre d’entrer et de sortir de la maison et souvent accompagnés lors d’occasions familiales et de vacances agréables. “J’avais l’impression qu’ils ne voulaient pas les condamner”, a déclaré Palmer.

Selon les experts, de telles difficultés ne sont pas inhabituelles dans les affaires de traite des êtres humains. Ann Johnson, avocate et ancienne procureure de Houston, spécialiste de la traite des êtres humains, a déclaré que de nombreuses personnes pensent à la force, à l’esclavage et aux personnes détenues dans des “salles obscures et sombres” lorsqu’elles entendent parler de la traite des êtres humains. Mais ce n’est généralement pas le cas, a-t-elle dit. “Et c’est pourquoi beaucoup de personnes peuvent même ne pas se considérer comme une victime de la traite”, a-t-elle déclaré. “Une grande partie de cela est la manipulation. … Ce sont des cas très difficiles à faire.” Une condition commune à chaque victime est la “vulnérabilité”, a-t-elle ajouté. Cela est particulièrement vrai pour les personnes amenées aux États-Unis en provenance de pays étrangers qui ne comprennent peut-être pas la langue et les coutumes locales, a-t-elle déclaré. En conséquence, ils sont facilement manipulables, a déclaré Johnson.

“Les accusés ont été la proie d’une jeune fille extrêmement vulnérable”, a déclaré le procureur général adjoint américain, Eric Dreiband, dans un communiqué publié après le verdict. “Leurs actes ignobles ont été notamment de la maltraiter cruellement, de la forcer à travailler chez eux, cachée à la vue, pendant des années sans rémunération, et de lui voler son enfance”. Le jury a acquitté les accusés de complot en vue de l’exécution de travaux forcés et Touré a été déclaré non coupable d’avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux en leur disant qu’il avait tenté d’adopter la jeune fille.

Seules quelques affaires de traite des êtres humains axées sur le travail forcé ont été jugées dans la région de Dallas ces dernières années. Souvent, comme dans d’autres affaires fédérales, les accusés concluent des accords de plaidoyer avec les procureurs pour éviter les procès. En 2012, les procureurs fédéraux de Dallas ont perdu un vaste procès pour traite de personnes impliquant un couple de Plano accusés d’avoir forcé deux femmes – originaires du Mexique et du Sri Lanka – à travailler pour elles.

‘Déchirant’

Palmer, un avocat de Cros-Touré, s’est dit surpris de recevoir l’appel du juré tôt vendredi. Il est rare qu’un juré contacte un avocat après un procès.

Le jury dans l’affaire Touré a délibéré pendant une journée entière avant de rendre son verdict.

“Il a dit que c’était déchirant et qu’il avait besoin de m’expliquer les problèmes”, a déclaré Palmer à propos de sa conversation avec le juré.

Si Touré et sa femme avaient mis Diallo à l’école – même une école de métiers ou de formation professionnelle – alors qu’elle vivait avec eux à Southlake, le jury les aurait probablement acquittés, a déclaré le juré, lui a dit Palmer. Les cinq enfants du couple étaient inscrits au lycée et au collège. Le plus jeune reste au lycée.

La plupart des jurés ne croyaient pas au témoignage de Diallo selon lequel il aurait été battu avec des ceintures, des mains et des cordons électriques, a déclaré Palmer. Mais ils ont pensé qu’elle “n’avait pas reçu un traitement juste et équitable de la part des autres enfants”, a-t-il déclaré.

Palmer a déclaré que le jury avait estimé que les accusés “voulaient lui donner une vie meilleure”.

Une date de condamnation n’a pas été fixée. Touré et Cros-Touré, tous deux âgés de 57 ans, risquent 20 ans de prison dans un établissement fédéral.

Et leur maison à Southlake, évaluée l’année dernière à environ 584 000 dollars, sera confisquée par le gouvernement à la suite de leur condamnation, a déclaré Palmer.

L’âge exact de Diallo est inconnu car elle est née dans un village rural pauvre de Guinée sans certificat de naissance.

“Même s’ils lui ont donné une belle vie, ils ne lui ont pas donné d’opportunités”, a déclaré Palmer à propos de l’évaluation des preuves par le juré. “Ils ne sont pas allés plus loin pour elle comme pour les autres enfants. Ils ne lui ont pas donné l’occasion d’acquérir une compétence.”

Palmer a ajouté que le jury estimait que Touré et Cros-Touré étaient “des membres remarquables de la communauté” qui n’abusaient pas de Diallo mentalement ou physiquement.

Le jury “a pensé que notre cas était solide”, a-t-il déclaré. “Ils ont vraiment eu du mal avec ça.”

Hassan Dianne, un ancien voisin de la famille Touré, a déclaré lors de son procès de quatre jours que lorsqu’il était invité chez lui à Southlake, il lui semblait que Diallo était traité comme une fille. Elle semblait heureuse, a dit Dianne au jury. Et il a dit qu’il n’a jamais vu de drapeaux rouges.

Johnson a déclaré que le trafic d’êtres humains est souvent “caché à la vue”.

Quand les gens voient de telles victimes, ils ne les “voient pas nécessairement comme elles sont”, a-t-elle déclaré.

“La violence physique n’est pas le seul composant”, a déclaré Johnson. “Dans la majorité des cas que j’ai traités, ce sont les abus émotionnels et psychologiques qui contrôlent tellement.”

Une telle manipulation se retrouve également dans les cas de maltraitance d’enfants et de violence domestique, a déclaré Johnson.

Mme Johnson a déclaré que, selon son expérience, les victimes de la traite des êtres humains ne demanderaient parfois pas d’aide parce qu’elles ne “s’identifieraient” en tant que victime. Si vous leur demandez s’ils sont victimes de la traite des êtres humains, ils diront non, dit-elle, surtout s’ils habitent dans une belle maison.

“Parce qu’ils ne savent pas vraiment ce que cela signifie”, a déclaré Johnson.

C’est quelque chose que Johnson a dit avoir formé les forces de l’ordre à identifier quand elle était procureur.