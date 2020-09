Affaire DSK: Nafissatou Diallo sort de son silence 9 ans aprés

Le 14 mai 2011, le nom de Nafissatou Diallo, femme de chambre du Sofitel de New York et d’origine guinéenne, faisait la une des médias. Elle affirmait avoir été agressée sexuellement par l’ancien directeur du Fond monétaire international (FMI) Dominique Straus Kahn. Depuis l’affaire, qui s’est soldée par une transaction entre les deux parties.La femme de chambre est retombée totalement dans l’anonymat.

Neuf ans après Nafissatou Diallo sort de son silence. Avec l’argent empoché suite au procès, Nafissatou Diallo a tenté de se reconstruire. Elle a fait l’acquisition d’un restaurant dans le Bronx, mais a fini par le céder suite à un incendie. Désormais, elle entend faire connaître sa vérité, se libérer de ses démons et gagner en tranquillité. Car en se retrouvant au cœur du scandale du Sofitel, elle dit n’avoir plus aucun répit et être harcelée par des inconnus. Elle aurait même un temps songé à se suicider.

« J’ai dit la vérité. J’ai été piégée et trahie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m’ont traitée. À cause de ce qu’ils m’ont fait subir, j’ai eu envie de me suicider. J’ai été traitée de prostituée ». a-t-elle martelé.

A la question de savoir ce qu’elle comptait faire de sa vie, Nafissatou Diallo répond:

« Je veux créer une fondation dont j’ai déjà le nom en tête pour aider les femmes qui, comme moi, sont arrivées en Amérique sans éducation, sans même parler la langue, et qui ont vécu des situations horribles. […] Je ne m’étais jamais considérée comme une militante féministe, mais je veux que ce qui m’est arrivé serve aux autres« .

Rappelons que cette affaire a entraîné la chute politique de Dominique Straus Kahn qui était le grand favori de la présidentielle 2012 en France.