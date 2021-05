Affaire Grenade de l’UFDG : le délibéré prorogé au 04 juin

Initialement prévue ce vendredi 21 mai 2021, le verdict dans le procès en appel du militant de l’UFDG Boubacar Diallo alias Grenade a été renvoyé au 04 juin 2021.

Militant de l’UFDG, le principal parti de l’opposition guinéenne, Boubacar Diallo a été condamné en 2018 par le tribunal de première instance de Dixinn à dix ans de réclusion criminelle pour détention « illégale d’armes et tentative de meurtre ».

Son avocat Maître Salifou Béavogui se dit surpris par cet unième renvoi du procès de son client en prison depuis bientôt 4 ans. ‘’C’est un dossier fabriqué dans le but de le nuire et à certaines personnalités d’un bord politique’’, souligne l’homme de droit.

Selon Me Béavogui, ‘’il n’y a pas de témoignages, pas de preuves et absolument rien. C’est un jeune qui a été interpellé et est resté en prison. Sa grand-mère est aujourd’hui paralysée. Il n’a plus de soutien, plus de famille. Dans le procès en appel, nous avons fait de démonstrations indiscutables. Pour nous, il devait être libéré’’.