Affaire « Grenade » : le verdict annoncé pour le 4 mars

Le 4 mars 2019, le président du tribunal criminel de Dixinn tranchera dans l’affaire Boubacar Diallo allias « Grenade », la décision a été prise ce lundi 18 février 2019, après le plaidoyer des avocats de la défense.

Au sortir de la salle d’audience, les avocats de l’accusé ont dénoncé tour à tour un « manque de preuves concrètes » démontrant que leur client n’est pas auteur de tentative d’assassinat et détention illégale d’arme de guerre. « Je suis triste de défendre un tel dossier dans lequel le procureur de la république tente de forcer la main des magistrats pour obtenir une condamnation, alors que ce dossier ne renferme aucune preuve comme l’a toujours soutenu la défense. Les gendarmes qui accusent notre client de détention d’une arme PMAK n’ont jamais été appelés à la justice pour soutenir leur accusation », a dit Me Salifou Béavogui

Poursuivant, il soutient que le dossier est politico-judiciaire et qu’il visait des responsables de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à sa tête, Cellou Dalein Diallo. « Il est révélé en face du tribunal que ce jeune est innocent. Il n’a jamais possédé d’une arme, il n’a jamais tenté de tirer. Les objectifs recherchés ont échoué, il fallait passer par ce jeune pour atteindre d’autres personnes issues de l’UFDG ».

‘’Je m’en remets à la sagesse du tribunal’’

Le jeune militant de l’UFDG, Boubacar Diallo dit « Grenade » qui est mis en cause a déjà passé 11 mois à la prison civile de Kindia. Après le réquisitoire et les plaidoiries de ce lundi 18 février 2019, le juge Ibrahima Kalil Diakité a donné la parole au jeune Boubacar Diallo avant le délibéré du 4 mars prochain. « Mes avocats ont tout dit. Je m’en remets à la sagesse du tribunal. Et que l’âme de mes amis reposent en paix », a déclaré Grenade. Poursuivi pour détention d’armes de guerre et tentative de meurtre, le jeune militant de l’UFDG, Boubacar Diallo (Grenade) sera situé sur son sort le 04 mars prochain au tribunal de première instance de Dixinn.

