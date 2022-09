Afrique : 524 cas de variole du singe confirmés

Les victimes de la maladie sont principalement localisées au Nigeria, en République démocratique du Congo et au Ghana.Onze pays africains ont été touchés cette année par la variole du singe pour un total de 524 cas confirmés et 12 décès. Hier jeudi, Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, a confirmé six décès au Nigeria, quatre au Ghana et deux en République centrafricaine.

Afin d’améliorer le taux de dépistage, 39.000 kits ont été distribués aux pays africains exposés à la variole du singe définie par l’OMS comme « une maladie infectieuse émergente causée par un virus transmis par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs ».

La variole du singe, poursuit la source, peut ensuite se propager d’une personne à l’autre, mais ce type de transmission ne saurait, à elle seule, expliquer une éclosion de la maladie.