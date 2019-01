Afrique du Sud: décès à 49 ans de l’ancien attaquant Phil Masinga

L’ancien attaquant international sud-africain Phil Masinga, qui avait notamment disputé la Coupe du monde 1998 en France, est décédé dimanche à 49 ans d’un cancer a annoncé la Fédération sud-africaine de football.

Masinga (58 sélections, 18 buts) a fait partie de la génération dorée des « Bafana Bafana » victorieuse de la Coupe d’Afrique des nations en 1996 et qualifiée pour les Coupes du monde 1998 et 2002.

Il avait inscrit le but de la victoire face au Congo-Brazzaville à Soweto (1-0) qui avait envoyé son équipe au Mondial-1998, où l’Afrique du Sud avait affronté les Bleus en match d’ouverture (défaite 3-0) à Marseille.

En club, Masinga a évolué dans les équipes sud-africaines de Jomo Cosmos et Mamelodi Sundowns avant de poursuivre sa carrière en Europe, en Angleterre à Leeds, puis en Suisse à Saint-Gall et en Italie (Bari et Salernitana). Il avait fini sa carrière à Al-Wahda (Abou Dhabi) en 2002.