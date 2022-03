Afrique-du-Sud : Ramaphosa rassure les investisseurs

Tous les investissements locaux et étrangers seront « sécurisés en Afrique du Sud », a promis le président Cyril Ramaphosa.Cyril Ramaphosa qui s’exprimait, ce jeudi à Johannesburg lors d’une journée de la 4ème Conférence sud-africaine sur les investissements (SAIC), a fixé un objectif de 80 milliards de dollars US de fonds d’investissement d’ici à la fin de 2023. Une enveloppe à ajouter aux 51,33 milliards de dollars US collectés depuis la conférence inaugurale de 2018.

Le président sud-africain a souligné qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs devraient placer de l’argent dans le pays.

« Ils voient une société ouverte qui nous a permis de surmonter de nombreuses tempêtes. Ils voient une démocratie forte et dynamique, des médias diversifiés et une société civile active », a déclaré le président.

Il a ajouté : « Les investisseurs voient des institutions durables, un système judiciaire indépendant et l’Etat de droit ».