Afrique du Sud: une grande agence de voyage renonce à vendre les billets de SAA

L’une des principales agences de voyage en Afrique du Sud a décidé de ne plus vendre de billets de la compagnie aérienne sud-africaine SAA, un nouveau coup dur porté à la société publique lourdement endettée.

Flight Centre Travel Group a expliqué jeudi avoir pris cette décision car la compagnie d’assurance contractée par l’agence de voyage « ne souhaite plus couvrir SAA (…) en raison de doutes sur la viabilité à long terme de la compagnie » aérienne.

Cette annonce intervient à quelques jours du début de la haute saison touristique en Afrique du Sud.

La semaine dernière, South African Airways a connu une grève de sept jours qui a entrainé l’annulation de centaines de vols. Le groupe public n’a pas été en mesure de payer la totalité des salaires de ses employés en novembre et a demandé un emprunt de 2 milliards de rands (123 millions d’euros).

La SAA n’a pas enregistré de profit depuis 2011 et survit grâce à des plans successifs de sauvetage de l’Etat.

La compagnie, qui emploie plus de 5.000 personnes, est la seconde compagnie aérienne d’Afrique après Ethiopian Airlines. Avec une flotte d’une cinquantaine d’appareils, SAA assure plus de 35 destinations nationales et internationales.