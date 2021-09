Afrique du Sud : vers la tenue des élections municipales

La Commission électorale indépendante (IEC, sigle en anglais), conformément à une décision de la Cour constitutionnelle, doit organiser ces joutes électorales entre le 27 octobre et le 1er novembre 2021.L’organe électoral sud-africain présidé par Glen Mashinini entend respecter les directives de la Cour constitutionnelle. La Commission électorale indépendante compte « garantir un processus électoral libre et équitable » et mettre en place un dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus dans les lieux de vote, a déclaré lundi soir son président M. Mashinini.

Chargée de l’organisation des élections, l’IEC avait sollicité le report à l’année prochaine des Locales auprès de la Cour constitutionnelle. Dans sa requête, elle a invoqué les difficultés engendrées par la pandémie.

La demande de report a été soutenue par le Congrès national africain (ANC, parti au pouvoir) mais l’Alliance démocratique, la principale formation de l’opposition, a pris le contre-pied. Les inscriptions sur les listes électorales auront lieu du 18 au 19 septembre. Plus de 23.000 bureaux de vote devraient être ouverts le jour du scrutin dans tout le pays.